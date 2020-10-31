Крупнейшие ассоциации ВИЭ Украины выступили против дискриминации отдельных игроков рынка Налоговым комитетом Рады

Три крупнейшие ассоциации возобновляемых источников энергии выступили против намерений Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики установить приоритетность оплаты за произведенную зеленую электроэнергию для отдельных игроков рынка.

Об этом свидетельствуют заявления Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЕА), Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), а также Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (АВЕУ).

"Европейско-украинское энергетическое агентство обеспокоено недавней новостью о поправке, предложенной в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которая устанавливает приоритетность платежей от ГП "Гарантированного покупателя" различным типам электростанций, вырабатывающих электрическую энергию из возобновляемых источников. Как мы понимаем, такая поправка будет рассмотрена Налоговым комитетом Верховной Рады в рамках законопроекта №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", - говорится в заявлении.

В частности, в тексте обнародованного заявления говорится о недопустимости дискриминации на основе мощности электростанции или технологии, которая на ней используется.

"Мы возражаем против дискриминации электростанций, вырабатывающих электрическую энергию из возобновляемых источников энергии на основе их мощности или технологии. Каждый инвестор в секторе возобновляемой энергетики Украины делал свои инвестиции, полностью полагаясь на государственные обязательства по обеспечению полных текущих расчетов по "зеленому" тарифу", - отмечают представители инвесторов.

Они обратились к народным депутатам с требованиями: отклонить предложенную поправку как дискриминационную; поддержать имплементацию Меморандума о взаимопонимании и Закона Украины №810 путем обеспечения достаточного софинансирования ГП "Гарантированного покупателя" из государственного бюджета и погашения старого долга перед ВИЭ путем выпуска государственных облигаций или других соответствующих инструментов.

"Это позволит предотвратить дальнейшее ухудшение инвестиционного климата в Украине и уменьшить перечень причин, по которым международные инвесторы могут обращаться в международные арбитражей и возбуждать дела против Украины за нарушение обещаний, данных инвесторам", подчеркнули в ЕУЭА.

Ранее резко против установления отдельных дискриминационных условий высказались УАВЕ и УВЭА.

Председатель УАВЕ Александр Козакевич подчеркнул: депутаты должны принимать законопроекты, направленные на выполнение обязательств государства перед инвесторами в "зеленую" энергетику, в частности, по погашению задолженности перед ними.

"Народные депутаты должны приложить все усилия для принятия норм и законов, которые позволят погасить задолженность перед производителями электроэнергии с # ВИЭ согласно Меморандуму, а не решать кто получит батон, а кто крошки от него. Мы не можем допустить действия со стороны отдельных народных избранников, направленные на раздор внутри области ВИЭ", - отметил Козакевич.

Заявление, обнародованное на странице Европейско-Украинского энергетического агентства в Фейсбук. Скриншот

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение к премьер-министру Шмыгалю, в котором заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

Задолженность государства по выплатам за электроэнергию из возобновляемых источников за первые 7 месяцев года составила 22,4 млрд грн. С сентября выполнения оплат продолжило нарушаться. За сентябрь уровень оплат составил – 60,5%, за 20 дней октября – 7,6%.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.