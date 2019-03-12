Крупнейшее падение с 2001 года: акции Boeing рухнули после авиакатастрофы в Африке

Акции американской корпорации Boeing упали на 11% до 374,3 доллара из-за крушения пассажирского лайнера в Эфиопии.

Это самое резкое падение стоимости ценных бумаг авиастроительной компании со времен терактов 11 сентября 2001 года, для совершения которых террористы захватили три пассажирских самолета Boeing, сообщает Bloomberg.

За день акции отыграли часть падения. В частности, на момент закрытия торгов в понедельник, 11 марта, на Нью-Йоркской фондовой бирже оно составляло 5,3% (стоимость одной акции – 400 долларов).

Напомним, ранее власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы.

В управлении гражданской авиации КНР напомнили, что за последние полгода – это вторая катастрофа с самолетами этого типа. В частности, оба раза самолеты падали во время набора высоты.

Boeing 737 Max 8

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. Пассажирский лайнер разбился возле города Аддис-Абеба.

Из находящихся на борту 157 человек, никто не выжил. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии.

Подтверждена гибель троих граждан России, одного из которых наградили медалью за аннексию Крыма. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что украинцев в самолете не было.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал