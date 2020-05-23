Крупнейшая в мире компания по аренде машин обанкротилась

Одна из крупнейших компаний мира по аренде автомобилей Hertz (США) подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

"Hertz Global Holdings и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве", — сказано в заявлении компании.

Поясняется, что пандемия привела к резкому снижению выручки и сокращению бронирований. При этом в компании заверили, что, несмотря на реорганизацию, все офисы и площадки продолжают обслуживать клиентов.

Hertz

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