Крупнейшая в мире компания по аренде машин обанкротилась

Валентина Гембарская Экономика 16:26, 23.05.2020

Одна из крупнейших компаний мира по аренде автомобилей Hertz (США) подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

"Hertz Global Holdings и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве", — сказано в заявлении компании.

Поясняется, что пандемия привела к резкому снижению выручки и сокращению бронирований. При этом в компании заверили, что, несмотря на реорганизацию, все офисы и площадки продолжают обслуживать клиентов.

Hertz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бизнесмен Алексей Давыденко заявил, что Украина только вошла в экономический кризис и скоро увидит результаты потерь. Выбраться из него может помочь индустриализация страны.

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