Крупная авиакомпания перестанет летать в Украину: появилось объяснение

На днях авиакомпания British Airways заявила о прекращении полетов в Киев. Эксперты считают, что причиной такого решения могло стать появление лоукостера Ryanair.

Как сказано в материале "Новое время", за последние несколько лет конкуренция на направлениях Киев-Лондон и Киев-Париж существенно усилилась. В столицу Великобритании сейчас летает четыре авиакомпании.

Кроме British Airways, это украинская Международные авиалинии Украины (МАУ), венгерская WizzAir и, с прошлого года, ирландская Ryanair. Все они выполняют рейсы в четыре разных аэропорта — Хитроу, Гатвик, Лутон и Станстед, соответственно.

Именно рост конкуренции стал основной причиной сокращения полетной программы классическими европейскими перевозчиками, считают большинство опрошенных экспертов.

Авиаэксперт Денис Антонюк назвал главной причиной ухода British Airways резкий заход в Украину лоукост-авиакомпании Ryanair. Но в "Международном аэропорту "Борисполь" называют, как минимум, четыре фактора.

British Airways Computerworld UK

"Во-первых, это глобальные изменения в экономической модели всех авиакомпаний, в том числе British Airways. Во-вторых, напряженная ситуация со свободными слотами для взлета и посадки самолетов в аэропорту Хитроу, где даже проводят аукционы по их продаже. В-третьих, смещение интереса транзитных пассажиров в сторону ближневосточных хабов. И в-четвертых, рост конкуренции со стороны лоукостов", — пояснил генеральный директор МА "Борисполь" Павел Рябикин. При этом он не исключил, что могут быть и другие факторы, повлиявшие на решение британской компании, о которых мы не знаем.

В итоге при относительно высокой загрузке — в 50−60% — рейсы могут быть низкоприбыльными или даже убыточными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая стало известно, что British Airways осенью прекратит выполнение полетов по своему единственному маршруту в Украину. Согласно данным системы бронирования, последний рейс Киев-Лондон состоится 3 октября.

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