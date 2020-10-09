Крулько – о коррупции на таможне: из 14 сканеров работают только 2, и то не всегда

Из 14 сканеров для грузовиков, которые Украина получила от Европейского Союза, 12 находятся в нерабочем состоянии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 октября, заявил народный депутат от "Батьківщини", глава следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне Иван Крулько. Он отметил, что даже оставшиеся два работают только 2 часа в сутки.

"Украина получила 14 мобильных сканеров, как помощь от Европейского Союза. Из этих сканеров частично работают только два. 12 в нерабочем состоянии", – сказал он.

Крулько потребовал от министра цифровой трансформации систематизировать всю работу сканеров на таможне.

"Чтобы данные собирались в один центр. Чтобы можно было онлайн проверять, как эти сканеры работают. Потому что он работает два часа в сутки, и за эти два часа, о чудо, никто не приезжает. А когда он перестает работать, поток автомобилей продолжается", – пояснил схему глава комиссии.

По его словам, в таких случаях может декларироваться, что фуры везут носки, а на деле там могут быть "Айфоны".

"Это дает возможность уклоняться от уплаты налогов, процветать взяточничеству на таможне и недополучать доходы в бюджет", – добавил Крулько.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые сканеры на украинской таможне начали работать еще в декабре 2019 года.