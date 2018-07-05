"Кровавые миллиарды": в ЕС крупный банк уличили в отмывании астрономических сумм для Кремля

Крупнейший банк Дании Danske Bank отмыл 7 миллиардов евро из России.

Дело, связанное с убийством российского юриста Сергея Магнитского, ставит датские финансовые органы в затруднительном положение, поскольку они получили эту информацию еще пять лет назад, но так ничего и не сделали с проблемой грязных денег, пишет EUObserver.

В частности, банк провел свыше 43 тысяч операций, связанных с российскими компаниями-пустышками, зарегистрированными в карибских офшорах. Деньги выводились из России через эстонское отделение Danske Bank с 2007 по 2015 год.

Большая часть средств была потрачена на дорогую недвижимость, автомобили и драгоценные камни.

Все компании, о которых идет речь (среди них Diamonds Forever International, Castlefront и Megacom Transit), связаны с мошенничеством в России, за разоблачение которого был убит Магнитский.

В частности, в 2007 году российские чиновники, начальники служб безопасности и главари мафии растратили 200 миллионов евро из налоговой системы РФ. Магнитский, будучи юристом британского хеджового фонда Hermitage Capital, разоблачил это преступление, за что его посадили в тюрьму и там убили.

"Мы обнаружили 20 счетов в Danske Bank, связанных с переводом денежных средств из тех 200 миллионов евро", – сообщил бывший работодатель российского юриста Билл Броудер, назвав эти средства из России "кровавыми деньгами".

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Броудер отметил, что изучал след грязных денег в течение последних девяти лет, что привело к расследованию в 15 странах, включая Кипр, Францию, Испанию, Швейцарию, Великобританию и США, однако не Данию.

По его словам, этот денежный след привел к высшим эшелонам Кремля, в том числе к личным друзьям российского президента Владимира Путина.

При этом датский эксперт по мошенничеству Якоб Деденрот Бернхофт назвал отмытые российские деньги "астрономической суммой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Литва обнародовала свой санкционный "список Магнитского", в который вошли 49 причастных к нарушению прав человека, коррупции и отмыванию денег граждан России.