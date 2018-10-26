МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Кроме МВФ: стало известно, где Украина может взять деньги

Читать материал на украинском

Украина хочет сделать эмиссию новых еврооблигаций на срок 10-15 лет.

"Сумму возьмут, скорее всего, около 2 млрд долларов, но, к сожалению, время дешевых денег закончилось, поэтому ставки будут существенно выше, чем раньше", – сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец в интервью "Апострофу".

По его словам, эмиссия обойдется в минимум 8% годовых, так как Соединенные Штаты на данный момент по 30-летним облигациям платят уже 3,3% годовых.

Новости
Курс изменится: экономист объяснил, как новая программа МВФ повлияет на доллар в Украине

"Россия сейчас по 10-летним платит 8,2% годовых, ставка доходности", – резюмировал Компаниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ до рыночного уровня.

Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Объект
МВФ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
161
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
А чим вiдрiзняються грошi, взятi у борг у МВФ, вiд грошей, взятих у борг шляхом емiсiї облiгацiй? В обох випадках рiч iде про позичку, причому, в останньому - пiд дуже великий по свiтовим мiркам процент. А вiддавати хто буде i як?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский Солдат
Русский Солдат
А заработать, не?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги