Кроме МВФ: стало известно, где Украина может взять деньги

Украина хочет сделать эмиссию новых еврооблигаций на срок 10-15 лет.

"Сумму возьмут, скорее всего, около 2 млрд долларов, но, к сожалению, время дешевых денег закончилось, поэтому ставки будут существенно выше, чем раньше", – сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец в интервью "Апострофу".

По его словам, эмиссия обойдется в минимум 8% годовых, так как Соединенные Штаты на данный момент по 30-летним облигациям платят уже 3,3% годовых.

"Россия сейчас по 10-летним платит 8,2% годовых, ставка доходности", – резюмировал Компаниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ до рыночного уровня.