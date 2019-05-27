"Кризисов уже достаточно": Гройсман отреагировал на возможный дефолт

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что возможный дефолт приведет к серозным последствиям, от которых пострадает в первую очередь население Украины.

"Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности, это вредно… Дефолт – это глобальный кризис, вспомните 90-тые года. Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно", – сообщил глава правительства в Facebook.

"От каких-либо дефолтов, которые несут за собой очень серозные последствия, в первую очередь пострадают украинские граждане", – добавил Гройсман.

По его словам, задание государства на сегодня сделать все для обслуживания долга, а также для сохранения репутации как страны, которая уважает свои обязательства.

Гройсман считает, что возможный дефолт приведет к серозным последствиям

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Позже экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959 года), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", – отметил он.

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