Кризис ударил по Wizz Air: авиакомпания вынуждена сократить 19% персонала

Wizz Air сократил штат на 19% из-за карантина, партнеры и авиакомпании, которые обслуживаются в международном аэропорту "Киев" находятся на грани банкротства.

Об этом рассказала пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко в комментарии OBOZREVATEL.

"Wizz Air сокращает свой штат, все наши партнеры и авиакомпании на грани банкротства или сокращают будущие полеты и штат. Аэропорт готов к работе. Мы отвечаем за обслуживание всех сотрудников мы готовы выйти и начать работать", – рассказала Богданенко.

Вместе с тем, по ее словам, руководство аэропорта также сейчас вынуждено прибегнуть к сокращениям: некоторых отправили в отпуск за свой счет, а часть штата работает, обслуживает транспортную и бизнесавиацию. "Но это маленькая часть наших сотрудников. при необходимости мы выйдем", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она также рассказала, что Wizz Air начал продавать билеты с открытой датой: то есть в случае невыполнения рейса можно перенести дату вылета. "Еще вопрос - а будут ли готовы пассажиры лететь сразу. Ведь полупустые самолеты не могут долго пролетать, нужна загруженность", - заключили в аэропорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.