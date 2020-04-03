Кризис "похоронит" нефтедобычу в России: в Goldman Sachs дали прогноз

В условиях нефтяного кризиса Россия не сможет продавать много нефти. Также ей не хватает хранилищ, чтобы где-то ее держать до повышения цен. В таких условиях РФ придется консервировать часть месторождений, что фактически поставит на них крест.

Такое заявление сделал главный сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри, говорится в публикации военно-политического обозревателя Александра Коваленко на "Информационном сопротивлении".

Нефть в России

Так, по мнению эксперта, поскольку российская нефть сейчас менее востребована, а нефтехранилищ, способных хранить сырье, в стране все меньше, она будет поставлена перед фактом – останавливать добычу на месторождениях. При этом для старых нефтяных месторождений это сравнимо со смертью, ведь после остановки работы на них, возобновить ее будет невозможно.

Интересно, что в российских нефтехранилищах до сих пор хранится "грязная" нефть из трубопровода "Дружба", которую периодически домешивают к чистой нефти и отправляют на экспорт со скидкой более $4 за баррель.

Дело в том, что эксперт Goldman Sachs озвучил то, что уже давно является фактом, но на чем не акцентируется внимание, а именно – остановка ряда российских месторождений приведет к их фактическому закрытию. Хотя, в той или иной степени, но об этом неоднократно заявляли официальные лица.

Например, в прошлом году "Роснедра" провели инвентаризацию месторождений и, по ее результатам выяснилось, что из 2700 месторождений с суммарными запасами 28,9 млрд. тонн нефти, 600 месторождений экономически не выгодны для разработки. Объем же нефти на убыточных месторождениях – 5,7 миллиарда тонн!

Тогда же, в январе 2019 года, глава компании "Роснефть" Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о налоговых льготах для ряда месторождений в сумме 40-50 млрд рублей. Данные льготы Сечин попросил для Приобского месторождения, обосновав просьбу тем, что лишь 10% извлекаемой на нем субстанции это нефть, а остальные 90% — вода и прочие примеси.

И это не удивительно, ведь еще в отчете Минприроды РФ "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016-17 гг" черным по белому говорилось об истощении месторождений на Урале более чем на 70%, а в Западной Сибири — более чем на 50%.

В сентябре 2019 года Минфин РФ всерьез обеспокоился ростом льгот для нефтяной отрасли и отметил, что такими темпами, при сохранении цен около 60 долларов за баррель, к 2033 году до 90% отрасли будет обеспечиваться за счет поддержки бюджета…

"Все это свидетельствовало еще тогда, что российская нефтяная отрасль выдыхается. Выдыхается, во многом, из-за истощения поистине древних месторождений. И сейчас это очевидно как никогда", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на рынке нефти привел к парадоксальной ситуации в конце марта: ценовые формулы на российскую Urals начали соответствовать отрицательным значениям.

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