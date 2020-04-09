Кризис неплатежей грозит коллапсом отрасли – "Донбассэнерго"

В "Донбассэнерго" также считают, что рост неплатежей за электроэнергию будет иметь негативные последствия

Высокий уровень нерасчетов населения и других потребителей электроэнергии в период карантинных мероприятий может привести к дефициту средств по цепочке от поставщиков до генерирующих компаний, как следствие генерация не будет иметь средств для покупки топлива, проведение ремонтов, осуществления выплат персоналу, что в итоге может вести к коллапсу в энергетической отрасли Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов, передает РБК-Украина.

"Первыми этот удар почувствуют поставщики универсальных услуг и поставщик "последней надежды", затем - непосредственно производители электроэнергии, которые недополучат средства за товарную продукцию, следовательно, не смогут осуществлять закупку топлива, проводить ремонтные программы, рассчитываться с кредиторами и персоналом. Высокий уровень неуплаты за электроэнергию может привести к коллапсу в отечественной энергетике и экономики страны в целом", - отметили в компании.

В "Донбассэнерго" также считают, что рост неплатежей за электроэнергию будет иметь негативные последствия как для электроэнергетики, так и для смежных отраслей - угледобывающей, железные дороги и др.

По словам Ларионова, действия правительства и парламента в период карантина должны быть направлены не только на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, но и на поддержку базовых отраслей промышленности, в том числе вследствие целевого бюджетного поддержание незащищенных слоев населения и стратегических предприятий.

"По нашему мнению, решения, позволяющие не платить за потребленную электроэнергию, вообще недопустимы, особенно в этот тяжелый для страны время", - добавили в компании.

Напомним, 20 марта парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который предусматривает на период карантина и месяца после него запрет отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.

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