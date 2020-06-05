В Украине из-за бессмысленного и бесконтрольного наращивания мощностей "зеленой" генерации по запредельно высоким ценам, без права их отключать от энергосистемы, на рынке электроэнергии назрел кризис. Чтобы его решить нужно принять ряд мер.

Об этом сообщил в своем блоге на "Цензор.нет" директор и основатель ООО "Новая-Энергетическая-Компания" Александр Притыка.

По его словам, в кризисе виноват не депутат Андрей Герус и его поправка об импорте из России и не спекулянты, мешающие "производителям" конкурировать друг с другом.

"Существующие проблемы рынка порождены популизмом, непрофессионализмом и алчностью представителей правящих элит Украины на протяжении многих лет. Мы пожинаем плоды системных ошибок, допущенных в прошлые годы, и пытаемся решить их в настоящем способами, порождающими еще большие проблемы", – отметил он.

Притыка также отметил, что уже сейчас сумма взаимных задолженностей участников рынка, не имеющих источников погашения, составляет около 15 млрд грн. Он указал, что большая часть этого долга (около 11 млрд грн) сформировалась перед производителями "зеленой" электроэнергии. К концу года эта цифра по самым осторожным оценкам возрастет до 40 млрд грн.

Кризис на рынке электроэнергии

Что делать?

"В логике нынешнего правительства Украина должна навсегда остаться "энергетическим островом" на котором "реальные пацаны" будут добывать много дорого угля, "бороться" с декарбонизацией, путем наращивания тоже дорогой солнечной генерации, балансировать возникающие при этом проблемы своей же тепловой генерацией, заботу о судьбе и безопасности атомных станций предоставить европейцам, натренированным Чернобылем. Помогут. Никуда не денутся..." – прояснил Притыка.

Он предложил такой план действий:

Разрешить НАЭК "Энергоатом" самостоятельно распоряжаться своей электроэнергией, продавая ее на всех сегментах рынка (сохранив на первом этапе действующую модель ПСО для населения).

Исключить дотации "зеленой" генерации из действующей модели рынка, предусмотрев компенсацию разницы в ценах за счет специального фонда госбюджета.

Законодательно ограничить допустимую мощность включения альтернативной генерации в объединенную энергосистему с учетом возможностей ее балансировки (накопления) при гарантированной загрузке 80% мощности атомных блоков.

Для повышения прозрачности и конкурентности рынка, а также создания равных правил для всех участников рынка, обязать все продажи на РДД (рынке двусторонних договоров. - Ред.) осуществлять исключительно через систему биржевых аукционов с однотипными недискриминационными правилами торгов.

Органам, отвечающим за госбезопасность, разобраться по чьей вине Украина до сих пор интегрирована в энергосистему страны-агрессора, которая и обеспечивает стабильную работу ОЭС?

Кто из государственных деятелей и должностных лиц годами саботирует возможность включения нашей ОЭС в состав объединенной энергосистемы Европы (ENTSO).

"Восточноевропейским странам, после развала СССР, для этого понадобилось 2-3 года. Выбирай Те...", – подчеркнул эксперт.

Почему нынешняя модель рынка электроэнергии не работает?

Новая (европейская) модель рынка может выполнять свою функцию (баланс спроса и предложения с помощью ценовых индикаторов) только при условии отсутствия перекрестного субсидирования одних участников рынка за счет других, а также соблюдения одинаковых правил для всех субъектов рынка.

В Украине же объем перекрестного субсидирования на 2020 год оценивается в 80 млрд грн.

Поэтому в систему рынка был встроен механизм ПСО ("покладення спецiальних обов’язкiв"), который обязывает НАЭК "Энергоатом" по себестоимости (56 коп за 1 кВт*ч) продавать практически всю свою электроэнергию некоему посреднику ГП "Гарантований покупець".

Далее, по замыслу авторов, посредник должен был эту электроэнергию перепродать как можно дороже, заработать прибыль и за счет этого обеспечить дешевой электроэнергией бытовых потребителей, а также рассчитаться за дорогую (в среднем 5 грн за кВт*ч) "зеленую" электрическую энергию.

Однако такая модель жизнеспособна исключительно в условиях стабильно высоких цен на рынке (в идеале-стабильно растущих цен, так как объемы "зеленой" энергетики постоянно возрастают).

Подобное было бы возможно только в условиях старой модели рынка, когда оптовые цены вместе с включенными туда дотациями, ежемесячно устанавливались решением Регулятора.

В новой же модели между участниками рынка развернулось настоящее "сражение" за объемы производства и потребителей.

Как следствие, произошло снижение цен, усилившееся в связи с падением спроса на электроэнергию и обвалом цен на газ, который стал дешевле угля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Служба безопасности Украины заявила об угрозе энергетической безопасности страны из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенства ценообразования.

При этом напомним, что в феврале в Украине для построенных и введенных в эксплуатацию в 2020 году солнечных электростанций (СЭС) "зеленый" тариф снизили на 25%.

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