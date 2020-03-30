Кризис на нефтяном рынке: в США закрылся мощный нефтеперерабатывающий завод

Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США, а также к закрытию крупнейшего нефтеперерабатывающего завода North Atlantic Refining Ltd.
Первый в Северной Америке НПЗ закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.
North Atlantic Refining Ltd
fr24news.com
Предприятие расположено в канадской провинции Ньюфаундленд, его мощность в нормальном режиме составляет 130 тысяч баррелей в день. Оно отправляет топливо на восточные канадские рынки и восточное побережье США.
Другие предприятия пока не сообщали о полном прекращении работы, но уже начали снижать мощности по мере того как падает потребление бензина и авиакеросина из-за сокращения числа перелетов.
За неделю 16 по 22 марта, по данным правительства США, объем поставок нефтепродуктов сократился на два миллиона баррелей в сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
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В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
В понедельник, 30 марта, нефть марки WTI в какой-то момент обвалилась до 18-летнего минимума – ниже 20 долларов за баррель.
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