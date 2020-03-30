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30 марта • обновлено в 16:24
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Кризис на нефтяном рынке: в США закрылся мощный нефтеперерабатывающий завод

1.5т
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Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США, а также к закрытию крупнейшего нефтеперерабатывающего завода North Atlantic Refining Ltd.

Первый в Северной Америке НПЗ закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.

North Atlantic Refining Ltd

North Atlantic Refining Ltd

fr24news.com

Предприятие расположено в канадской провинции Ньюфаундленд, его мощность в нормальном режиме составляет 130 тысяч баррелей в день. Оно отправляет топливо на восточные канадские рынки и восточное побережье США.

Другие предприятия пока не сообщали о полном прекращении работы, но уже начали снижать мощности по мере того как падает потребление бензина и авиакеросина из-за сокращения числа перелетов.

За неделю 16 по 22 марта, по данным правительства США, объем поставок нефтепродуктов сократился на два миллиона баррелей в сутки.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
Тег
нефть
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
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Пигин Макс
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