Кризис на нефтяном рынке: в США закрылся мощный нефтеперерабатывающий завод

Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США, а также к закрытию крупнейшего нефтеперерабатывающего завода North Atlantic Refining Ltd.

Первый в Северной Америке НПЗ закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике, сообщает Bloomberg.

North Atlantic Refining Ltd fr24news.com

Предприятие расположено в канадской провинции Ньюфаундленд, его мощность в нормальном режиме составляет 130 тысяч баррелей в день. Оно отправляет топливо на восточные канадские рынки и восточное побережье США.

Другие предприятия пока не сообщали о полном прекращении работы, но уже начали снижать мощности по мере того как падает потребление бензина и авиакеросина из-за сокращения числа перелетов.

За неделю 16 по 22 марта, по данным правительства США, объем поставок нефтепродуктов сократился на два миллиона баррелей в сутки.

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