Проблема с безработицей в Украине усиливается. По официальным данным, ежедневно на учет в Государственной службе занятости становятся около 3 тысяч украинцев, потерявших работу. Об этом сообщает телеканал "Украина".

При этом Украина не принимает никаких мер для поддержки работодателей. Более того, в ряде отраслей экономики трудности для сохранения трудовых коллективов предприятиям государство создавало еще до начала коронавирусного кризиса.

Для любого государства выгодно поддерживать работодателей, чтобы удержать экономику от падения. Такое мнение в сюжете выразил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

"Чтобы создать новое рабочее место, нужно в Европе выложить от 50 до 150 тысяч евро. И поэтому государству выгоднее поддерживать дешевыми кредитами. Делать все, чтобы экономика могла как можно скорее выздороветь", - отметил Воскобойник.

За время карантина, обусловленного пандемией коронавируса, в мире стремительно выросла безработица. Только в США за время карантина уровень безработицы достиг 15%: работу потеряли около 40 миллионов человек. Похожая ситуация – и в Европейском Союзе. При этом, такая ситуация наблюдается в государствах, которые предоставляют бизнесу существенную поддержку и максимально способствуют работодателям в сохранении рабочих мест.