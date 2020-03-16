Курс биткоина обвалился до рекордной отметки: что происходит с криптовалютой

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) по состоянию на понедельник, 16 марта, продолжает дешеветь, опустившись до отметки в $5000.

Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Так за сутки биткоин подешевел на 5,32% и торгуется на уровне $5011. При этом остальные криптовалюты торгуются также в красной зоне.

Цена на Ethereum упала на 9,12% и сейчас находится на отметке в $112. XRP снизился на 5,33% и торгуется на уровне $0,14. Bitcoin Cash потерял 2,33%, монета находится на отметке $133. Litecoin в минусе на 6,37% и оценивается в $33.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 142 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится 64,2% всего рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отменяет крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.

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