Биткоин резко вырос в цене и готовится пробить новую отметку

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) в среду, 24 марта, выросла в цене, подбираясь к отметке в $7000

Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Так за сутки биткоин подорожал на 2,32% и сейчас находится на уровне $6878. При этом остальные криптовалюты торгуются вслед за ним преимущественно в зеленой зоне.

Цена на Ethereum поднялась на 0,55% и сейчас находится на отметке в $141. XRP вырос на 0,97% и торгуется на уровне $0,16. Bitcoin Cash прибавил 0,41%, монета находится на отметке $227. А вот Bitcoin SV в минусе на 0,79% и оценивается в $177.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 140 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 66% всего рынка.

В свою очередь, глава Euro Pacific Capital Питер Шифф высказал мнение, что цена биткоина никогда больше не обновит свой исторический максимум. По его словам, цена актива по-прежнему находится в нисходящем тренде, так как с декабря 2017 года она упала более чем на 65%.

А вот известный инвестор и миллиардер Майк Новограц в очередной раз подчеркнул, что падение биткоина открывает для инвесторов прекрасные возможности войти в рынок на спадах.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделя для крипторынка началась в откровенно медвежьем тренде, но во вторник настроения инвесторов кардинально изменились, в результате чего криптовалюты неплохо прибавили к стоимости.

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