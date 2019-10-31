Заплатит Россия: министр инфраструктуры сделал громкое заявление по восстановлению Донбасса

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после деоккупации Донбасса Россия должна выплатить Украине репарации.

После этого будет проводиться возобновление региона. Об этом министр сказал в четверг, 31 октября, в эфире политического ток-шоу "Право на владу".

"Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно.

Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", – отметил он.

Владислав Криклий Скрин видео

Криклий добавил, что без доступа к ОРДЛО сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

Как писал OBOZREVATEL, на форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заверил, что Украину в ближайшем будущем ждет экономический прорыв.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!