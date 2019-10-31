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1 ноября • обновлено в 02:08
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Заплатит Россия: министр инфраструктуры сделал громкое заявление по восстановлению Донбасса

1.1т Читать материал на украинском

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после деоккупации Донбасса Россия должна выплатить Украине репарации.

После этого будет проводиться возобновление региона. Об этом министр сказал в четверг, 31 октября, в эфире политического ток-шоу "Право на владу".

"Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно.

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Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", – отметил он.

Владислав Криклий

Владислав Криклий

Скрин видео

Криклий добавил, что без доступа к ОРДЛО сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

Как писал OBOZREVATEL, на форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заверил, что Украину в ближайшем будущем ждет экономический прорыв.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
политика Донбасс Новости Донбасса Министерство инфраструктуры
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Мир Миру
Мир Миру
А за евакуацію населення хто буде платити, і вже зараз? Переселенцям з якого бюджету платити? Панове з команди ЗЕ, готуйте позовні заяви до міжнародних судів проти РФ, і ТЕРМІНОВО !!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Извечная paгyлячья мрия о русских грошах. Емеля, походу, был таки щирым украиньцем. Кастрюли! Вы шарашите Донбасс шестой год. Вам и восстанавливать.
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