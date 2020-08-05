Криклий заявил, что железнодорожные билеты могут подорожать из-за охраны в поездах

В Украине обсуждают введение охраны в поездах, что может повлиять на стоимость железнодорожных билетов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК. Обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана "Укрзалізниці" (ВОХР). Криклий добавил, что сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг.

"Но речь идет только о ночных поездах, потому что это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, не хотелось бы точно делать, или это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать", – пояснил он.

Криклий добавил, что также необходимо обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны и настроить лучшую коммуникацию с правоохранительными органами.

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