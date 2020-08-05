Криклий заявил, что железнодорожные билеты могут подорожать из-за охраны в поездах
"Укрзалізниця" может поднять цены на билеты. Слово и дело
В Украине обсуждают введение охраны в поездах, что может повлиять на стоимость железнодорожных билетов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК. Обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана "Укрзалізниці" (ВОХР). Криклий добавил, что сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг.
"Но речь идет только о ночных поездах, потому что это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, не хотелось бы точно делать, или это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать", – пояснил он.
Криклий добавил, что также необходимо обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны и настроить лучшую коммуникацию с правоохранительными органами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж потерпевшей рассказал, что нападающий хотел заплатить, чтобы она не вызвала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета.
"Укрзалізниця" подтвердила, что нападающего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
После этого в Украине предложили добавить в поезда охрану.