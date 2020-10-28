Криклий назвал суммы штрафов за перегруженные фуры

Украинских водителей чрезмерно перегруженных автомобилей ждут штрафы в размере от 54 тысяч гривен. С 1 января 2021 на дорогах заработает автоматическая система взвешивания.

Об этом в эфире "1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, сейчас вокруг Киева построили шесть пилотных участков для взвешивания фур.

"Это такие металлические рамки или дуги. На них установлено специальное оборудование, а на дорожном полотне – сенсоры. Когда автомобиль проезжает, то на сервер поступает информация о нагрузке на каждую ось, а также об общем весе грузовика. Благодаря этому можно осуществлять контроль за весовыми габаритами машины, а в случае нарушения – накладывать штрафы", – пояснил он.

Криклий подчеркнул, что штрафы за перегрузки стартуют от 54 тысяч гривен. На местах взвешивания, где будут инспекторы, водителей заставят разгрузить превышенный груз.

По словам руководителя Мининфраструктуры, не для всех перевозчиков разгрузки можно будет применить.

"Есть два вида грузов. Одни машины нельзя даже частично разгрузить. Поэтому им штрафы начислят за каждый проеханный километр. Фуры с грузами, которые можно разгрузить, будут разгружать, а также штрафовать", – объяснил Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа Зеленский из-за отсутствия доверия к "Укртрансбезопасности" поручил осуществлять габаритно-весовой контроль на дорогах представителям СБУ и Национальной полиции.

Впоследствии стало известно, что ГВК будут осуществлять круглосуточно.

Инспекторы "Укртрансбезопасности" только за неделю 7-13 сентября проверили более 30 тысяч транспортных средств и насчитали около 4,4 млн грн платы за перегрузки.