Отчисление практически всей чистой прибыли Администрации морских портов Украины, как и аналогичная ситуация с другими государственными предприятиями – это путь в никуда. Дивидендная политика должна быть изменена, а заработанные АМПУ средства должны идти на развитие инфраструктуры портов.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Владислав Криклий Лига.нет

"Я атакую с этим вопросом министерства экономики и финансов не первую неделю. При этом речь идет не только об Администрации морских портов. Мы должны изменить дивидендную политику, потому что ситуация, которая была в прошлом году, когда отчисления от чистой прибыли достигали 90% - это политика в никуда. Предприятие не может в таких условиях развиваться. Если вы тратите все деньги, которые получаете – можете забыть о возможности отложить на покупку новой квартиры или автомобиля. То же – на предприятии. Но в значительно больших масштабах. Вы просто не можете нормально инвестировать, инвестиционную составляющую закладывать, потому что у вас все деньги идут на дивиденды, на выплаты", - рассказал Криклий.

По его мнению, пересмотр тарифной политики – это вопрос развития госпредприятий. А в случае с АМПУ – еще и возможность адекватного пересмотра тарифной политики по грузоотправителей.

"Наполнение бюджета - это хорошо. Социальные программы, поддержка их - это важно. Но не менее важна инвестиционная составляющая, потому что, собственно, развитие - оно в дальнейшем генерирует гораздо больше денег, в том числе, в экономику как государства, так и регионов . Поэтому я убежден, что здесь нельзя диспропорцию допускать. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы нас услышали и действительно пересмотрели дивидендную политику по предприятиям. Тем более, что это касается не только инфраструктурных объектов", - подчеркнул Криклий.

Министр инфраструктуры уверяет, что встречает понимание со стороны коллег-чиновников.

"На последнем заседании правительства было соответствующее поручение премьер-министра Шмыгаля о том, чтобы это предложение проработали. Я тоже присоединился к коллегам и объяснил, что это обязательно необходимо. Нас, прежде всего, волнуют наши авиационные предприятия, потому что у них впереди восстановление после коронакризиса. И, скажем откровенно, нет смысла сейчас отчислять дивиденды по докризисным периодам, когда были прибыли, а потом искать, где прокредитоваться или где найти государственную поддержку. Это просто не имеет смысла. Мы сами себе усложняем жизнь. То же касается и "Укрзалізниці", и АМПУ", - отметил Криклий.

"Мы понимаем, что если кризис будет продолжаться, а вместе с ним будут продолжены ограничительные карантинные меры – это не будет способствовать стремительному развитию. В лучшем случае, мы останемся на тех же цифрах и не реализуем свои амбициозные планы. Поэтому придется пояса затянуть. А для этого нам надо уменьшить аппетиты по дивидендной политике", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что отраслевые промышленные и аграрные объединения предложили правительству снизить портовые сборы на 20%. Такой шаг представители бизнеса называют обязательным условием для повышения конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках. Ведь в нынешних условиях отечественный бизнес несет гораздо большую финансовую нагрузку, чем его зарубежные конкуренты.

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