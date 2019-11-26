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26 ноября • обновлено в 05:59
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"Кремлю запахло жареным": в США объяснили, как могут остановить газопровод Путина

2.1т
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Американская неправительственная организации American Council сообщила, что у США есть инструмент, который может на два-три года остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Речь идет об американском законе о защите энергетической безопасности Европы, который получил поддержку обеих партий США, сообщает УНИАН.

Документ предусматривает введение Соединенными Штатами адресных санкций, нацеленных остановить завершение строительства "Северного потока-2".

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В частности, под санкции должна попасть компания Allseas, которая предоставляет критически важное судно для глубоководной прокладки труб.

Тема строительства российского газопровода актуализировалась на фоне того, что Дания согласовала трассу своего участка в морской экономической зоне.

Это была последняя преграда на пути завершения строительной фазы "Северного потока-2".

"Надеюсь, что американцы просто дают возможность Путину зарыть как можно больше денег на дно Балтийского моря, а затем ударить санкциями. И то, что россияне вдруг вспомнили о судне-трубоукладчике "Академик Черский", тоже означает, что в Москве почувствовали: пахнет жареным", – резюмировали в American Council.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Американцы дают возможность Путину зарыть как можно больше денег на дно Балтийского моря

Американцы дают возможность Путину зарыть как можно больше денег на дно Балтийского моря

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

  • Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

  • Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

  • Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

  • Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

  • Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

  • Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Тег
Северный поток - 2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В этом вся Америка. Либо покупайте всё у нас (газ, оружие и т.д.) либо санкции. Это не мировой жандарм а мировой шантажист.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Дьякую после нового года взорваннве пeрдaки рагулей, когда окажется что санкции ввели, а трубоукладчики закончили укладывать трубу ещё в 2019 году.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Открою нерабам страшную тайну! "Наши западные партнёры" переживают не за украинскую ГТС, а за свой сланцевый газ. Другими словами, скакунам в любом случае ничего не светит. Только тссс!!!
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3
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Он Алекс, Бедный, совсем одичал? Вот уже и речь человеческую начал забывать...
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Он Алекс
Он Алекс
Пигин Макс, ахаха, рогатый черт ты ..... тебе точно ничего не светит, как только пугабыч включит Чебурнет
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