"Кремлю запахло жареным": в США объяснили, как могут остановить газопровод Путина

Американская неправительственная организации American Council сообщила, что у США есть инструмент, который может на два-три года остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Речь идет об американском законе о защите энергетической безопасности Европы, который получил поддержку обеих партий США, сообщает УНИАН.

Документ предусматривает введение Соединенными Штатами адресных санкций, нацеленных остановить завершение строительства "Северного потока-2".

В частности, под санкции должна попасть компания Allseas, которая предоставляет критически важное судно для глубоководной прокладки труб.

Тема строительства российского газопровода актуализировалась на фоне того, что Дания согласовала трассу своего участка в морской экономической зоне.

Это была последняя преграда на пути завершения строительной фазы "Северного потока-2".

"Надеюсь, что американцы просто дают возможность Путину зарыть как можно больше денег на дно Балтийского моря, а затем ударить санкциями. И то, что россияне вдруг вспомнили о судне-трубоукладчике "Академик Черский", тоже означает, что в Москве почувствовали: пахнет жареным", – резюмировали в American Council.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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