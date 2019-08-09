Стройка газопровода "Северный поток - 2" из-за упорства Дании, отказывающейся давать разрешение на работу в своих водах, затягивается на 8 месяцев и дорожает на €660 млн.

€100 млн дочка "Газпрома" (оператор газопровода) уже потратила на согласовывание нового маршрута, и €560 млн еще придется в будущем добавить. Но дело не в деньгах. Новый маршрут в обход Дании – это стратегическое поражение.

Кроме России в скорейшем и наиболее дешевом завершении строительстве заинтересована Германия – основной потребитель нашего газа. Но в одиночку Германия не смогла противостоять Брюсселю, выступающему против "СП-2". А значит нет никаких гарантий того, что ФРГ в будущем сможет отвертеться от требований Газовой директивы ЕС, принятой в апреле 2019 года.

В этом случае "Газпром" не сможет управлять трубой и наполнять ее более, чем на 50%. По правилам не менее половины пропускной способности должны быть зарезервированы для сторонних поставщиков газа. Только в России их нет в принципе. Это автоматическое сокращение мощности трубопровода до скромных 27,5 млрд куб. м. газа.

Окупаемость проекта в нормальных условиях по экспертным оценкам достигает 30 лет. Окупаемость при половинчатой загрузке может не настать никогда. Но "Газпром" не пропадет – его может поддержать "Роснефтегаз" – компания, которая аккумулирует в себе дивиденды нескольких компаний, в том числе "Газпрома" ("Роснефтегазу" принадлежит 10,9% "Газпрома") и не передает государству. Так уже накопилось более ₽500 млрд.

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