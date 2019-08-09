Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Блоги - Новости экономики

Кремлевский мамковед
Кремлевский мамковед
Телеграм-канал Все статьи автора

"Северный поток-2" потерпел поражение

3.9т

Стройка газопровода "Северный поток - 2" из-за упорства Дании, отказывающейся давать разрешение на работу в своих водах, затягивается на 8 месяцев и дорожает на €660 млн.

€100 млн дочка "Газпрома" (оператор газопровода) уже потратила на согласовывание нового маршрута, и €560 млн еще придется в будущем добавить. Но дело не в деньгах. Новый маршрут в обход Дании – это стратегическое поражение.

Кроме России в скорейшем и наиболее дешевом завершении строительстве заинтересована Германия – основной потребитель нашего газа. Но в одиночку Германия не смогла противостоять Брюсселю, выступающему против "СП-2". А значит нет никаких гарантий того, что ФРГ в будущем сможет отвертеться от требований Газовой директивы ЕС, принятой в апреле 2019 года.

Новости
Не остановить? США забили тревогу из-за "Северного потока-2"

В этом случае "Газпром" не сможет управлять трубой и наполнять ее более, чем на 50%. По правилам не менее половины пропускной способности должны быть зарезервированы для сторонних поставщиков газа. Только в России их нет в принципе. Это автоматическое сокращение мощности трубопровода до скромных 27,5 млрд куб. м. газа.

Окупаемость проекта в нормальных условиях по экспертным оценкам достигает 30 лет. Окупаемость при половинчатой загрузке может не настать никогда. Но "Газпром" не пропадет – его может поддержать "Роснефтегаз" – компания, которая аккумулирует в себе дивиденды нескольких компаний, в том числе "Газпрома" ("Роснефтегазу" принадлежит 10,9% "Газпрома") и не передает государству. Так уже накопилось более ₽500 млрд.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Кремлевский мамковед Кремлевский мамковед
Темы
Северный поток-2 российская экономика
Место
Россия
Теги
Новости России экономика
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
8
Смешно
24
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Опять...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Зачем России кормить рогулей ? 3 млрд.за транзит платить. Скоро будете газовую трубу зубами грызть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин вопрос с Данией решил кардинально! Дании уже нет! на пути СП-2 ! Срок пуска не изменится! Украина компенсирует перерасход!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...