Кремль впервые отреагировал на вероятное окончание нефтяной войны

Россия выступает за совместное скоординированное действие в интересах стабилизации рынка нефти.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи ОПЕК+, передает "Газета.Ru".

"Россия выступает на совместное скоординированное действие в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей. Цифры вы слышали от президента (России, Владимира Путина. - Ред.), не буду их повторять. Все остальные нюансы будут оговариваться во время телеконференции", — сказал Песков.

Нефтяная война

Ранее стало известно, что Россия готова присоединиться к сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты едва ли пойдут на сокращение добычи нефти, скоординированное с другими государствами на рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Однако нефтяной рынок настроен позитивно относительно будущих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 33 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем в первых сообщениях о сделке.

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