Кремль впервые отреагировал на новую сделку ОПЕК по нефти
Российский президент Владимир Путин положительно оценил документ ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие", — сообщил он.
Песков отметил, что всего в обсуждении принимали участие 23 страны, а документ стал результатом компромисса 22 государств, которые смогли согласовать сокращения уровней добычи нефти.
Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса.
Отметим, что участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики.
Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.
10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.