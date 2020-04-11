Российский президент Владимир Путин положительно оценил документ ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие", — сообщил он.

Песков отметил, что всего в обсуждении принимали участие 23 страны, а документ стал результатом компромисса 22 государств, которые смогли согласовать сокращения уровней добычи нефти.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики.

Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.

10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.