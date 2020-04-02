Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется.

Об этом сообщает "Газета.Ru". Таким образом в Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что нефтяная война между РФ и Саудовской Аравией окончена.

По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

Путин и Трамп

"Пока ни о каких конкретных сделках или даже абстрактных сделках взамен ОПЕК+ никто речи не заводил", – сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что контакты на международном уровне по этому вопросу ведутся, "это –непрекращающийся процесс".

Вопрос о возможности их проведения на более низком уровне он переадресовал министерству энергетики России.

"Это нужно спрашивать в министерстве энергетики", — сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что консультаций на уровне российского президента не планируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие в среду, 1 апреля.

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