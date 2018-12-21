''Кремль не прощал'': в сети подметили показательный нюанс ''дружбы'' с Россией

Россия с 2000 года простила другим странам более 140 млрд долларов долгов, однако с Украиной все это время вела постоянные торги за гораздо меньшие суммы.

Больше всего РФ списала Кубе – 31,7 млрд долларов, Ираку – 21,5 млрд долларов, Монголии – 11,1 млрд долларов, а также Афганистану и Северной Корее – по 11 млрд долларов, свидетельствует публикация российского журналиста Павла Пряникова в Twitter.

"Хорошая иллюстрация к мифу о "братском народе". Россияне с 2000 года прощали долги кому угодно, но с Украиной все это время шли постоянные газовые и торговые войны, торги за гораздо меньшие суммы. Причем, так было при всех президентах, и Янукович не исключение", – отметил украинский блогер Денис Казанский.

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"Все эти миллиарды прощенных кредитов – это суммы за поставленное оружие, которые использовалось только в политических целях самого Кремля. Реальные доллары Кремль никому не прощал", – пишет Сергей Прач.

"Вместо прощать старые, впаривали новые. По-братски", – заявил пользователь с ником Українська Демократія.

"Очередное разоблачение лицемерия россиян", – резюмировал Costya En.

Хорошая иллюстрация к мифу о "братском народе". Россияне с 2000 года прощали долги кому угодно, но с Украиной все это время шли постоянные газовые и торговые войны, торги за гораздо меньшие суммы. Причем, так было при всех президентах, и Янукович не исключение. pic.twitter.com/kXTGC50F4k — Денис Казанський (@den_kazansky) 20 декабря 2018 г.

Всі ці млрд прощених кредитів - то суми за поставлену зброю, яка використовувалася тільки в політичних цілях самого Кремля. Реальні долл Кремль нікому не прощав. — Сергій Прач (@sergey_prach) 20 декабря 2018 г.

Вместо прощать старые, впаривали новые

По-братски — УкраїнськаДемократія (@Ukr_Democracy) 20 декабря 2018 г.

Ну да, очередное разоблачение лицемерия расеян.. — Costya En (@Costya_En) 20 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты и Украина выступили за усиление санкций против России. Представитель Государственного департамента Курт Волкер и президент Петр Порошенко считают, что ограничительные меры и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии.