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''Кремль не прощал'': в сети подметили показательный нюанс ''дружбы'' с Россией

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Россия с 2000 года простила другим странам более 140 млрд долларов долгов, однако с Украиной все это время вела постоянные торги за гораздо меньшие суммы.

Больше всего РФ списала Кубе – 31,7 млрд долларов, Ираку – 21,5 млрд долларов, Монголии – 11,1 млрд долларов, а также Афганистану и Северной Корее – по 11 млрд долларов, свидетельствует публикация российского журналиста Павла Пряникова в Twitter.

"Хорошая иллюстрация к мифу о "братском народе". Россияне с 2000 года прощали долги кому угодно, но с Украиной все это время шли постоянные газовые и торговые войны, торги за гораздо меньшие суммы. Причем, так было при всех президентах, и Янукович не исключение", – отметил украинский блогер Денис Казанский.

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"Все эти миллиарды прощенных кредитов – это суммы за поставленное оружие, которые использовалось только в политических целях самого Кремля. Реальные доллары Кремль никому не прощал", – пишет Сергей Прач.

"Вместо прощать старые, впаривали новые. По-братски", – заявил пользователь с ником Українська Демократія.

"Очередное разоблачение лицемерия россиян", – резюмировал Costya En.

''Кремль не прощал'': в сети подметили показательный нюанс ''дружбы'' с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты и Украина выступили за усиление санкций против России. Представитель Государственного департамента Курт Волкер и президент Петр Порошенко считают, что ограничительные меры и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Дебилы Россия списала долг. СССР.
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