"Кремль не прощает": новая глава Еврокомиссии потребовала сохранить санкции против России

Новая глава Еврокомиссии, бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз должен сохранять санкции в отношении Российской Федерации.

"Мы являемся свидетелями некоторого враждебного отношения со стороны России. Это варьируется от нарушения международных законов, таких как аннексия Крыма, до попытки максимально разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости", – сообщила фон дер Ляйен в интервью La Repubblica.

В то же время она заявила о необходимости вести диалог с властями Российской Федерации.

"С нашей позиции силы мы должны поддерживать санкции и в то же время предлагать диалог", – добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что США и ЕС должны объединиться против общих врагов, а не бороться с ними отдельно друг от друга.

Глава ЕК подчеркнула, что США и ЕС должны объединиться против общих врагов

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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