Кредиты в Украине могут подешеветь: в Нацбанке дали прогноз

Процентная ставка по кредитам в Украине может в 2020 году снизиться до уровня 10-13% годовых.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV член совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он отметил, что кредиты подешевеют в случае прогнозируемого снижения инфляции и учетной ставки НБУ.

"Сегодня наблюдается тренд уменьшения инфляции в нашем государстве. В этом году мы даже можем попасть в инфляционную цель – это 6%. В следующем году ожидается 5%. И, по прогнозам НБУ, в следующем году учетная ставка уже будет на уровне примерно 9%", – напомнил Фурман.

"Если все будет так позитивно, как прогнозируется, то в 2020 году у нас может быть процентная ставка по кредитам на уровне 10-13% в гривне", – отметил он.

Дешевая ипотека, по его словам, возможна при реализации государственных программ (таких, к примеру, как содействие молодежному строительству), которые смогут компенсировать заемщикам определенную часть процентов.

"Если мы хотим, чтобы рынок ипотеки развивался, нужно внедрять подобные программы по компенсации части процентов. Но не нужно пытаться административным путем вмешиваться в какое-то уменьшение процентных ставок", – считает эксперт.

По мнению Фурмана, одна из главных причин высоких кредитных ставок в Украине – это риски, существующие в банковском кредитовании.

Чтобы украинцы смогли брать финансовые займы под 1-5% (такие ставки распространены в европейской практике), то и все остальное нужно подтянуть до уровня Евросоюза, подчеркнул член совета НБУ.

"Нам нужно создать бизнес-климат как в Европе. Чтобы судебная система работала как в Европе. Чтобы рынок земли был как в Европе. Правоохранительная система, таможня, фискальная служба… Тогда, действительно, у нас могут быть – причем в недалеком будущем – низкие кредитные ставки", – объяснил Фурман.

В НБУ объяснили, что нужно для снижения кредитной ставки в Украине moneycrashers.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года кредиты для населения в Украине резко подорожали – они составили 36,1% годовых (против 33,6% в июле). А вот для предприятий гривневые кредиты подешевели: в августе ставки снизились с 18,2% до 18,1% годовых.

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