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5 мая • обновлено в 11:27
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Шмыгаль пообещал "новые деньги" украинцам: в Кабмине рассказали, как спасут экономику

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Украинское правительство вместе с финансовыми учреждениями для выхода из кризиса предприятий разработали программу поддержки малого бизнеса под названием "Новые деньги".

Об этом в понедельник, 4 мая, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV.

"Мы разработали с банкирами и сейчас заканчиваем внедрение программы "Новые деньги" для малого и среднего бизнеса. У нас есть планы и мы работаем в отраслевой поддержке крупного и среднего бизнеса, в том числе, государственного сектора экономики. Поэтому все эти вещи есть. Аналитики работают", – рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль пообещал "новые деньги" украинцам: в Кабмине рассказали, как спасут экономику

Он также добавил, что программа рефинансирования для микро- и малого бизнеса под 0% с отсрочкой выплат кредита действует уже сейчас. Также премьер подчеркнул, что страна оказалась и под давлением мирового кризиса, что усложнило экономическую ситуацию.

"В экономике Украины – сложная ситуация. Поскольку в мире начался экономический кризис, который скорее всего перерастет в рецессию. Сколько она будет продолжаться – год, два или три – никто пока не может спрогнозировать. Экономика Украины находится под давлением мирового кризиса", – сказал премьер.

Он напомнил, что промышленность в Украине не останавливалась на время карантина. При этом, по словам Шмыгаля, снижение экспорта, снижение общего потребления в мире и остановка многих предприятий в странах-партнерах все равно привели к сложностям в отдельных отраслях.

Глава правительства сообщил, что сейчас в Офисе президента проходят совещания по плану мероприятий для всех отраслей экономики, чтобы начать их "разогрев" и развивать промышленность. Впрочем, этот план будет представлен не весь сразу, а поэтапно. Дело в том, что в условиях пандемии сложно делать далеко идущие прогнозы, объяснил Шмыгаль.

"Сегодня ни одна экономика мира не планируется дольше, чем на 100 дней. Далее можно только догадываться что будет", – сказал он.

В целом же этот план будет похож на план выхода из карантина. Его реализация начнется с малого бизнеса, потом последует средний, и лишь в конце – крупный.

Как сообщал OBOZREVATEL, введенный карантин из-за пандемии коронавируса предусматривает право украинцев на оплачиваемый отпуск, сохранение 2/3 зарплаты и компенсации для предприятий.

В Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
кредит
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