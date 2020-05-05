Кредиты бизнесу на 400 млрд в год: Петрашко рассказал, как вывести экономику из кризиса

Правительству и банкам нужно выдавать предпринимателям кредиты минимум на 400 миллиардов гривен в год, чтобы рост экономики составлял от 8 до 10%.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 4 мая.

"Ни одно страна не придумала, как жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитования не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", – отметил Петрашко.

Игорь Петрашко рассказал о кредитах

По его словам, сейчас идут переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, где государство даст 50%, а эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза. Сейчас правительство разработало программу кредитования под 5-9%.

"Вопрос финансирования, изменение программы, которая уже заработала, – "5-7-9%". Не относительно новых кредитов, а в отношении тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты в банках и которые, обратившись в банки, смогут один год не платить вообще проценты. За них будет платить государство, то есть они будут платить вообще ноль. Эта программа рассчитана на портфель где-то 35 млрд грн", – подчеркнул министр.

Следующая программа на рассмотрении правительства – "Новые деньги". По словам чиновника, программа будет быстро имплементирована и предоставит возможность быстро брать новые кредитные ресурсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам премьера Дениса Шмыгаля, украинское правительство вместе с финансовыми учреждениями для выхода из кризиса предприятий разработали программу поддержки малого бизнеса под названием "Новые деньги".

Введенный карантин из-за пандемии коронавируса предусматривает право украинцев на оплачиваемый отпуск, сохранение 2/3 зарплаты и компенсации для предприятий.

В Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.