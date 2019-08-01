"Кредиты без вашего ведома": как "Ощадбанк" обманывает украинцев

Украинский государственный "Ощадбанк" без ведома клиентов устанавливает на зарплатные карты кредитные лимиты, из-за чего у пользователей растут проценты по кредиту.

"Жизнь свела с отвратительным учреждением нашей страны. Друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, когда имеете дело с "Ощадбанком"", а лучше по возможности вообще не иметь с ними дел. Потому что поставят вам на зарплатную карту кредитный лимит в 50 гривен без вашего ведома", – пишет в Facebook Кристина Пецько.

"Вы снимете эти деньги ничего не подозревая, потому что будете уверены, что это ваша зарплата и никто вам не скажет, что у вас растут проценты по кредиту. И кредит не будет погашен даже когда на карточке будут деньги", – добавила девушка.

Она отметила, что когда пришла в банк закрыть карточку, работник "Ощадбанка" сказал ей о долге в 500 гривен за кредит.

"В этой ситуации я не хочу разбираться, искать виновных, писать жалобы, так как "Мой банк. Моя страна" все равно останется прав. Потому что сделала для себя все правильно, а я остаюсь идиотом, потому что так надо был мне кредит в 50 гривен, что я готова вернуть вам 500! Не удивляюсь пенсионерам, которые приходят в "Ощадбанк" и пытаются доказать, что они кредитов не брали, потому что банк не информирует ни о кредитном лимите, ни об использовании кредитных средств, ни о процентах по кредиту", – резюмировала Пецько.

"Ощадбанк" без ведома клиентов устанавливает на зарплатные карты кредитные лимиты Финансовый клуб

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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