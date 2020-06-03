В Украине появится новая программа кредитов под 0%: все подробности

Модель доступного кредитования для бизнеса "5-7-9" сегодня трансформирована в кредит под 0%, а вскоре должна появиться обновленная программа "Новые деньги".

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что Кабмин уже в ближайшее время передаст обновленную программу на утверждение в Верховную Раду.

"Мы запустили программу дешевого кредитования "5-7-9". Уже сегодня более 250 млн грн кредитов выдано. Но этого было недостаточно в период карантина. Поэтому правительство предлагает Верховной Раде поддержать новую программу под названием "Новые деньги", которая имеет целью рассматривать возможность выдачи малому и микробизнесу кредитов под низкие проценты", – пояснил глава правительства.

Проект предусматривает кредитование микро, малого и среднего бизнеса на 5 млрд. Украинские предприниматели смогут фактически получать кредит под 0%, а государство будет гарантировать перед банком 80% тела кредита.

Шмыгаль также добавил, что программа "5-7-9%" уже фактически стала программой под 0%, поскольку помогает бизнесу рефинансировать свои существующие кредиты.

"В 9 банках подписаны соглашения под 0% с отсрочкой уплаты тела кредита на один год. Программа трансформирована в программу 0% под существующие кредиты для малого и микро бизнеса", – отметил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнеса деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке в ближайшее время снизится до 10%.