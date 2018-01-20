Кража более 500 млн долларов: Шульман подал в суд на Коломойского

Бизнесмен Вадим Шульман подал новый иск в Высокий суд Лондона, обвинив олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже свыше 500 млн долларов.

Соответствующий документ эксклюзивно получил Kyiv Post.

"Иск обвиняет Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в краже более 500 миллионов долларов у мультимиллионера из Кривого Рога, который сделал свое состояние в 1990-х годах, перевозя уголь из Донецкой области на заводы в Днепре. Шульман требует погашения от Коломойского и Боголюбова, утверждая, что они использовали 15-летнюю дружбу, чтобы обмануть его в деловых сделках от Алтайских гор до Уоррена, Огайо", – сказано в материале.

В процессе подробно описали ход сделок с конца 1990-х годов до 2016 года. В документе также предоставлены эпизоды от экс-премьер-министра и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, российского олигарха Романа Абрамовича и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Дело, поданное в мае 2017 года, предлагает внутренний взгляд на теневую группу компаний и фабрик "Приват" Коломойского. В нем также содержится более подробная информация о том, как Приватбанк использовался как копилка для своих владельцев и часто в качестве резерва для собственного банковского счета Коломойского", – сказано в статье.

Отмечается, что правительство Украины национализировало банк в декабре 2016 года. Чтобы скрыть дыру в балансе кредитора, созданную многолетней кампанией хищения со стороны экс-владельцев, перекачивались 5,5 млрд долларов налогоплательщиков. Данную ситуацию ни Коломойский, ни Боголюбов не прокомментировали.

Как сообщал "Обозреватель", в конце декабря стало известно, что Высокий суд Лондона рассматривает три дела против Коломойског и Боголюбова. ПриватБанк настаивал на том, что олигархи вывели из банка почти $2 млрд.