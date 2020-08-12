Кравчук сказал, кто должен инвестировать в Донбасс и что от этого получат люди
Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что инвестировать в свободную экономическую зону в этом регионе должна Украина.
По его словам, государство, "которое придет туда", должно "сшивать" людей, которые разделены экономически, духовно и социально. Об этом он сказал в эфире "Апостроф TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На вопрос ведущей он сказал, что это должна быть Украина. А результатом создания СЭЗ должен стать рост благосостояния людей.
"В свободную экономическую зону должны вкладывать деньги те, кто придет туда. Если там будут лучшие условия, и государство обеспечит инвестиции в правовом порядке... Безусловно, это должна быть Украина. Речь идет не просто о зоне на неконтролируемых территориях, а о всей Донецкой и Луганской областях. Мы должны "сшивать", "склеивать" людей, которые разобщены экономически, политически, духовно, социально. Люди должны увидеть, что они работают на себя, а от этого результат и жизнь их улучшается", – сказал Кравчук.
Напомним, идея "сшивания" Украины – один из предвыборных тезисов президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости компромиссов в переговорах по Донбассу, однако не в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ.
Также глава украинской делегации в ТКГ в Минске отметил, что менять минский формат придется, если он зайдет в тупик в вопросе решения конфликта на Донбассе.
Идея нынешнего главы украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука о переговорах с так называемыми представителями временно оккупированных территорий Донбасса грозит Украине судьбой Приднестровья и захваченных Россией грузинских автономий.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что никакие "свободные экономические зоны" на Донбассе невозможны, если под их прикрытием будет осуществляться "черная" торговля с Россией.