Кравчук предложил свой путь восстановления Донбасса

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что создание на Донбассе свободной экономической зоны является главным условием возрождения временно оккупированных территорий.

Об этом он сказал во время эфира на телеканале Obozrevatel TV . "Когда эта зона будет принята, совсем изменится управленческая ситуация. Придут инвестиции, будут гарантии для инвесторов, для многих отраслей будут льготные условия", – заверил первый президент.

Он напомнил о том, что в свое время в 1993 году он подписал указ о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, но впоследствии об этой идее забыли из-за сложной политической ситуации в стране.

По мнению Кравчука, свободная экономическая зона на Донбассе станет залогом поступления в этот регион инвестиций. "А это для нас главное. Без инвестиций поднять то, что там разрушено, невозможно", – подчеркнул он.

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком читайте на OBOZREVATEL в воскресенье, 9 августа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил о возможности подписания нового Будапештского меморандума, к которому могут присоединиться другие страны и в тексте которого будут прописаны четкие механизмы его реализации.