Кравчук пояснил суть второго вопроса Зеленского

Валентина Гембарская Экономика 13:32, 15.10.2020 Обновлено: 17:48, 15.10.2020

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, что президент Владимир Зеленский хочет знать мнение людей по поводу дальнейшей судьбы Донбасса.

В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что "очень удивлен истерикой", вызванной публикацией второго вопроса, который президент собирается задать украинцам 25 октября.

"Скажу сразу: я поддерживаю идею президента, его право знать мнение людей по тем вопросам, которые интересуют людей и самого президента", – сказал Кравчук.

По его словам, проект свободных экономических зон на Донбассе разрабатывался еще во времена его президентства.

"Сейчас, я думаю, восстановление возможности в этих регионах установить особый статус при использовании законов, инвестиций, – будет способствовать организации особой жизни, местного самоуправления в этих районах. Шесть лет война, нужно что-то искать. Искать реальные выходы из ситуации", – сказал он.

Также Кравчук убежден, что свободная зона – это путь к прекращению войны. Он подчеркнул, что речь не идет об особом статусе этих регионов.

"Ставим комплекс вопросов, и уже предполагается, что стрельба прекращается. То есть когда речь идет о свободной экономической зоне – не может быть, что идет война, и создается зона. Создаются предпосылки для того, чтобы не было войны, условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти. Когда все это вместе действует – война останавливается", – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторым вопросом для общего опроса в день выборов 25 октября будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.

Ранее Зеленский озвучил первый вопрос, который будет задан во время проведения местных выборов 25 октября: "Нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?".

В Офисе президента позже сообщили, что также украинцы хотят задать вопрос о медицине, школе и парламенте.

В четверг, 15 октября, в соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится задать украинцам президент.

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