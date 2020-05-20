"Красивый, но едет контрабанда": Зеленский рассказал о провале Нефьодова

Президент Владимир Зеленский заявил, что экс-глава украинской таможни Максим Нефьодов является профессионалом, но не смог побороть контрабанду в ГТС.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции по результатам первого года президентства. Таким образом он прокомментировал увольнение главы ГТС, повлекшее много критики со стороны общественности.

"Кого из великих реформаторов мы уволили? Это была позиция министра финансов, кстати. По поводу главы налоговой (Сергея Верланова. – Ред.) и главы таможни Макса Нефьодова. Нормальный человек Макс. Но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда. Что мы должны с вами сделать? Он хороший, симпатичный, нормальный. Но этого мало", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что предлагал Нефьодову помощь на таможне.

"Хотя я предлагал, скажу откровенно, и это Макс может подтвердить. У меня нормальные с ним отношения... Я ему предлагал – давай изменим законодательство в части бортьбы с контрабандой. Давай сделаем отдельные отряды военных, которые зайдут на таможню и остановят полностью контрабанду. Нет, мы все сделаем сами. Результат вы понимаете какой?" – эмоционально прокомментировал Зеленский.

Нефьодов и Зеленский

Он напомнил, что по итогам года на таможне не досчитались десятков миллиардов гривен доходов, что привело к срыву наполнения бюджета.

"Где нам взять эти деньги? Так что делать с Максом? Хотя я хочу, чтобы Макс вернулся. Он может работать и в ОПУ и отдельные проекты вести. Какие он сможет довести до положительны результатов", – добавил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были уволены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Впоследствии аналитический центр Atlantic Council резко раскритиковал увольнение глав таможни и налоговой. По их мнению, таким образом в органы возвращаются "старые схемы".