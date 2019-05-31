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"Крапива, лопух и валежник": сеть высмеяла инновационный план России

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В сети подняли на смех заявление российского министра о том, что россияне должны пожертвовать настоящим ради "светлого" будущего.

На слова главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина обратил внимание журналист и волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

"…на Втором Столыпинском форуме (Орешкин. – Ред.) призвал россиян пожертвовать настоящим ради "светлого" будущего. Он предложил отказаться от пенсий и социальных выплат в пользу будущего. Ждем когда крапива, лопух и валежник занесут в список стратегических ресурсов РФ", - сказано в сообщении.

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В комментариях к публикации украинцы высмеяли такое заявление Орешкина: "А Малышева расскажет (и покажет), что сосательная функция ротовых мышц лучше жевательной", "Опять коммунизм строят?", "Сам тоже откажется?".

"Крапива, лопух и валежник": сеть высмеяла инновационный план России
"Крапива, лопух и валежник": сеть высмеяла инновационный план России
"Крапива, лопух и валежник": сеть высмеяла инновационный план России

Как сообщал OBOZREVATEL, в России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду.

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Персоны
Мирослав ГайМаксим Орешкин
Место
Украина
Теги
соцсетизарплатапенсииРоссия
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