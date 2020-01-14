"Крайне сложно": стало известно, как Россия может достроить "газопровод Путина"

России для завершения постройки трубопровода "Северного потока-2", с помощью которого российский газ будет поставляться в Европу в обход Украины, осталось проложить лишь 106 км, однако сделать это будет крайне сложно из-за санкций.

Для завершения строительных работ на небольшой глубине у Москвы есть свое судно "Фортуна", которое уже прокладывало часть газопровода в российских водах. Об этом сообщает RT.

При этом судно не способно работать на большой глубине. Также "Фортуна" не соответствует требованиям по безопасности, выдвинутым Данией.

На общее завершение работ способно судно "Академик Черский", но кораблю понадобится много времени, чтобы добраться до места проведения работ.

Использование корабля "Академик Черский" также сопряжено с риском, поскольку владеющий судном "Газпром" может попасть под американские санкции.

Кроме того, посредством штрафных мер может быть осложнена покупка нового трубоукладчика.

Для завершения строительных работ на небольшой глубине у Москвы есть свое судно "Фортуна", которое уже прокладывало часть газопровода в российских водах

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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