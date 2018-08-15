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МирСпорт

Крах рубля: эксперт рассказал, отразится ли обвал российской валюты на Украине

5.6тЧитать новость на украинском

Кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий заявил, что определенная зависимость между рублем и гривней есть, однако ее уровень незначителен, поэтому падение российской валюты в Украине не ощутят.

"Как формируется курс в России? Есть определенная зависимость от цен на нефть, и на энергоносители, потому что в экспорте РФ энергоносители составляют более 50%. Рост нефти марки Brent - прямой доход в бюджет России", – сообщил Невмержицкий в эфире ObozTV.

По его словам, у Украины ситуация немного другая.

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"Мы не настолько зависим от экспорта сырья. Например, подобная составляющая нашего бюджета – экспорт зерновых – немного больше 6 млрд долларов. Но это не 50%, и даже не 10% от нашего бюджета. Если говорить об объемах торговли между РФ и Украиной, то официальные объемы постоянно уменьшаются", – резюмировал Невмержицкий.

Напомним, в России последние дни фиксировалось повышение стоимости доллара и евро к российскому рублю.

Причиной стал анонс новых "драконовских" санкций США. Как ожидается, ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали нынешний курс российского рубля "справедливым" и назвали причины его обвала.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Персона
Евгений Невмержицкий
Место
Украина
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