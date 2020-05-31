Потасовки на пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье устроили перевозчики, которые отказались декларировать товары, приобретенные в Италии и выдаваемые за частные посылки.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Правительственный портал. Чиновник подчеркнул, что 27 мая дал поручение правоохранителям усилить контроль за автоперевозчиками, которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины.

Потасовки возле КПП "Тиса" mvs.gov.ua

"Ситуация... началась с необходимости декларирования товарных групп, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами. Это товары, которые приобрели наши соотечественники в Италии и направляют в Украину под видом так называемых частных посилок.

Из-за измельчения крупной партии товара и перевозки ее под видом посылок, платя определенную взятку, удавалось избегать официальных платежей. Деньги попадали в карманы коррупционеров, а не в бюджет", – рассказал Петров.

Он добавил, что, как ему доложили правоохранители, такая схема заработала после смягчения карантина.

"Масштаб и тот объем уклонения от уплаты таможенных платежей действительно впечатляет", – отметил глава ОГА, заявив, что эта проблема является одной из приоритетных для региона.

"За эти средства мы сможем заполнять бюджет, строить школы, садики, дороги, которыми пользуемся мы все. Перевозчики, которые хотят транспортировать посылки, должны официально оформить этот вид деятельности. Я готов им в этом способствовать. Мы начинаем ломать коррупционные схемы. Платежи должны быть официальными и прозрачными!" – заявил Петров.

Как писал OBOZREVATEL, операции в пункте пропуска на границе с Венгрией были восстановлены 31 мая.