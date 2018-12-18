''Козни фашистов'': в сети высмеяли гибель ''детища'' Захарченко

В сети высмеяли порчу урожая в оккупированном Донецке на предприятии "Теплицы Донбасса", которое называют "детищем" убитого главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.

"Достижения аграриев "молодой республики". На предприятии "Теплицы Донбасса" (разумеется, отжатом) просто забыли убрать урожай, и он сгнил на полях. Опять козни фашистов! Украина, что ты делаешь, остановись", – пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

"‏Вот что значит без биндер: настали счастливые времена, перепроизводство. И у этих жителей, этих "республик" всяких овощей и фруктов просто завались", – иронизирует Oprichko Olena.

"‏Хотели вернуться в совок? Вон он! Что посеяли – пожинайте!" – заявил Alpha Centavra.

"‏Это все, чтобы деньги своровать из бюджета. Это обычная практика в эрэфии", – отметил Valery Vevekas.

"Ну так Украину же кормить не нужно" – пишет Sashka J.

"‏Главный агроном "Ташкент" в длительной командировке, а без него никак", – резюмировал Legion.

Достижения аграриев молодой республики. На предприятии "Теплицы Донбасса" (разумеется, отжатом) просто забыли убрать урожай, и он сгнил на полях.



Опять козни фашистов! Украина, что ты делаешь, остановись! pic.twitter.com/Rz3W98Hu3W — Денис Казанський (@den_kazansky) 17 декабря 2018 г.

Twitter Денис Казанский

Twitter Денис Казанский

Twitter Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.