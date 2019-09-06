Косюк и Колесников: названы самые большие налогоплательщики Украины в АПК

Государственная налоговая служба Украины обнародовала топ-20 крупнейших налогоплательщиков в области сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Об этом сказано в официальном печатном издании ГНС “Вестник”. Отмечается, что некоторые суммы налогов не указаны.

Наиболее добросовестными плательщиками аграрного сектора стали:

— ЗАО “АПК-ИНВЕСТ” (сумма — не указана). Основным акционером компании является Борис Колесников.

— ООО “МОНСАНТО СЕМЕНА” (136,1 млн грн). Владелец — “Байер”.

— ООО “Агрофирма “им. Довженко” (132,6 млн грн). Владелец основной существенной доли — Виктор Иванчик.

— ЗАО “Зернопродукт МХП” (123,5 млн грн). Владелец — Юрий Косюк

— ООО “Винницкая птицефабрика” (119,8 млн грн). Владелец — Юрий Косюк.

В рейтинг попали компании, которые оплатили больше налогов в I полугодии 2019 года. В общем, за 6 месяцев этого года 20 компаний заплатили более 1,8 млрд грн налогов в АПК.

Названы главные налогоплательщики

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