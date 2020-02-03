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3 февраля • обновлено в 10:26
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Коррупционный айсберг в строительстве: что происходит в ГАСИ

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Строительную сообщество взбудоражила новость об отстранении неизменных вечных винтиков коррупционного механизма Госархстройинспекции (ГАСИ).

Ведь эти лица составляют собой ближайший круг "отца современной строительной коррупции" Алексея Кудрявцева – об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Публикации в СМИ, общественные пикеты и последний задокументирован факт наличия коррупционных схем в выдаче лицензий на строительство, перелили чашу терпения. Поэтому несмотря на огромное давление со стороны отдельных политических групп из числа действующих и бывших народных депутатов, строительных лоббистов в Госархстройинспекции отстранен от исполнения служебных обязанностей шестерых должностных лиц и поручено возбудить дисциплинарное производство против них.

Но это лишь верхушка коррупционного айсберга. За последние пять лет Алексеем Кудрявцевым за время руководства Государственной архитектурно-строительной инспекцией было создано коррупционную сеть из доверенных лиц на ключевых для государственного органа должностях.

Коррупционный айсберг в строительстве: что происходит в ГАСИ

Ее непрерывную деятельность любого состава правительства и власти в Украине обеспечивают следующие лица.

Главные фигуранты из группы "ручных" инспекторов строительного надзора гарантирующих выдачу "по команде" необходимых разрешений и сертификатов или находят основания для отказа при отсутствии объекта в определенном списке. Это заместитель начальника и ведущий специалист отдела методологии и надзора за осуществлением декларативных процедур Департамента разрешительных процедур ГАСИ – Городянский Олег Николаевич и Федоренко Богдан Александрович.

Интересно, что эти лица - такие себе "настройщики разрешительных схем", находясь на неприметных должностях центрального аппарата ДАБИ, они раз за разом оказываются исполняющими обязанности руководителя от области к области, налаживая "специфическую" работу разрешительных подразделений в территориальных органах.

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Это также бессменная начальница Управления по работе с персоналом и документооборота ГАСИ– Христенко Виктория Борисовна, которую Кудрявцев привел на эту должность сразу после назначения Председателем Даби. Она позволяет осуществлять мгновенные перевод необходимых лиц и контролирует все служебные розлидування и проведения конкурсов на должности во всем органе. Как говорится "Кадры решают все"

А также Король Ирина Николаевна – начальница Управления государственного архитектурно-строительного надзора и заместитель известного на всю страну дублера Кудрявцева – Александа Строкача, директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Этот партизанский отряд будет освобожден в ходе очистки и реформирования Госархстройинспекции. Ведь, как говорит премьер-министр Гончарук – Схематозам в ГАСИ больше не место!

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Украина
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