Корпорация академиков и жуликов: в Украине наметился грандиозный распил в сфере медицины

OBOZREVATEL публикует вторую часть расследования о злоупотреблениях и коррупции при закупках тяжелой медицинской техники. В первой части "Лечебный распил: власть собирается потратить 5 млрд грн на ненужную медтехнику в преддверии второй волны COVID-19" мы рассказали, как чиновники Кабинета министров собираются закупить на более чем 5 млрд грн оборудования, в котором отрасль не особо нуждается. Теперь мы готовимся озвучить другие схемы, фамилии и фирмы.

Является ли эта ситуация с нецелевыми закупками медтехники чем-то экстраординарным? Нет, это, можно сказать, тренд для чиновников. Ну вот, например, недавно стало известно об обысках в Закарпатской ОГА. Департамент здравоохранения Закарпатской области закупил строительные халаты вместо медицинских на 30 млн грн без тендера и по цене в полтора раза выше рыночной. Интересно, это первый такой тендер там был? Вряд ли. А хлопнуть решили или в результате конкурентной борьбы, или не поделились. Поделятся – и дело закроют. Так что в теме выделения средств из фонда по борьбе с коронавирусом на медоборудование экстраординарен лишь масштаб – 5,3 млн грн или 200 млн долларов.

Но и эти масштабы – не новость. Происходящее – продолжение славных традиций минувших лет. Потому что все герои остались на местах, и никто не понес наказания. Медтехника и медизделия – доходнейшая тема, и при этом мощный плацдарм для пиара. Вспомним, как это было, например, в 2009 году, когда Кабмин закупил 1000 скорых, которые на самом деле скорыми не были. И куплены были не за бюджетные средства. Деньги на закупку были взяты в кредит в австрийском банке – 99,5 млн евро. Но под государственные гарантии.

На каждой машине навар составлял минимум 47,8 тыс. грн, а на всей партии – 47,8 млн грн, то есть примерно 6 млн долларов по тому курсу. Неплохое вливание в президентскую избирательную кампанию 2010 года, тем более, что кроме авто через ГП "Укрмедпостач" было закуплено еще целый ряд позиций медоборудования. Опять-таки не она первая. В далеком 2004 году (год "отравления" Виктора Ющенко) на закупки медоборудования был дополнительно выделен целый миллиард (то есть даже больше нынешних 200 млн долларов), и значительная часть этих денег ушла на президентскую кампанию Януковича.

Кстати, денежные средства прошли утверждение в профильном Комитете Верховного Совета. А тогдашнее руководство комитета также любилю "обеспечить" украинцев нужными изделиями медназначения, а именно – эндопротезами, производимыми подконтрольной депутатам фирмой. Правда протезы данной фирмы по качеству значительно уступали импортным. Ну и что?

Чтобы понять, что происходит сегодня, и не допустить, чтобы это продолжилось завтра, нужно вспомнить, что было вчера. Например, ходят слухи, что в 1999-2000 годах известнейший сегодня на рынке медоборудования бизнесмен Н.К. оплачивал "тайные услуги" заместителю министра здравоохранения Ю.П. поездками в отпуск "на острова" ну почти "борзыми щенками". Вот так напрямую, со счетов своих компаний, тогда еще не было такого жесткого внимания общества, все только начиналось.

А потом началась золотая эра тендеров. И Ю.П. стал главой тендерного комитета МОЗ. И понятно, что фаворитом тендеров был "близкий" к нему бизнесмен Н.К. Ну или возьмем подчиненного Ю.П. – заместителя тендерного комитета В.М. Был известен тем, что обещал всем участникам конкурса победу, прося за свои услуги 10% отката. Уже после победы, по-честному. Ведь кто-нибудь из участников да выигрывал, и В.М. предъявлял счет. Романтическое время было. А что сегодня было с Ю.П? Отличная карьера была: СНБО, министр, Партия регионов. В прошлом году возглавил один из институтов НАМНУ неподалеку от Львовской площади в Киеве.

Государству сбывают ненужную медтехнику

Базовая сегодня рыночная концепция о том, что если хочется хорошо заработать, то надо продать государству ненужное, не соответствующее потребностям, худшее по качеству или просто некачественное оборудование – рождалась в 2000-х. Одним из отцов-основателей этой концепции стал министр Н.П., руки которого, как и руки его патрона, "никогда не крали". Министр завел на рынок китайское оборудование, а если называть вещи своими именами – китайский хлам. Это сейчас лучшие китайские компании способны конкурировать с западными лидерами, но далеко не всегда. Завел по незнанию? Ведь до поста министра никогда не руководил даже районной больницей. Да нет. Тут же его приемный сын создал несколько компаний, которые успешно начали торговать медицинской техникой китайского производства в Украине.

А 15 лет назад китайцы тренировались на кошках. То есть на украинцах. Тогда китайское медоборудование было примерно, как первые китайские автомобили. Очень дешевое, с коротким ресурсом, постоянно выходящее из строя, без гарантии и запчастей, и инструкцией по ремонту на китайском языке. Так министр завел в Украину фирму "Ван Донг", которая производила такой неликвид, что, заработав первый капитал, владельцы через несколько лет решили больше никогда не работать под этим брендом. А Украина добросовестно покупала. Сегодня Н.П. – уважаемый заведующий кафедрой в Киевской медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, а также "подрабатывает" якобы в должности исполняющего обязанности директора в Международном комитете Красного креста в Украине. Пути господни неисповедимы.

Или вот мечтал Институт нейрохирургии о гамма-ноже. Просил МОЗ с 2004 года. Настаивая, что именно гамма-нож, а не линейный ускоритель, лучше и более качественно лечит новообразования головного мозга. Потому что линейные ускорители, в отличие от гамма-ножа, довольно сложны в монтаже и эксплуатации, и лечение дороже. И вот в 2008-м были наконец собраны деньги. И что же купил институт? Правильно – линейный ускоритель. Официальное объяснение – "охватывает лечение большего количества заболеваний". А на самом деле – производители гамма-ножа, норвежцы, не хотели давать откат академикам П. и Ц., рулящим институтом. А производители линейного ускорителя – дали. А оставшиеся деньги, 42 млн грн (гамма-нож стоил дороже), пошли на стройку центра для линейного ускорителя и закупку сопутствующего оборудования, так что на самом деле вышло дороже гамма-ножа. И сразу несколько источников откатов.

Кстати, нынешний руководитель Института нейрохирургии ну так любит медтехнику и изделия медназначения, что, поговаривают, со своим зятем не пропускает ни одной копейки, выделенной институту. Бескорыстно любит академик деньги. А зять академика возглавляет несколько компаний по продаже медоборудования. А по совместительству работает переговорщиком с другими поставщиками медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для нужд института.

Но этот ускоритель в Институте нейрохирургии хотя бы был установлен и введен в эксплуатацию. А вот линейный ускоритель, купленный у компании бизнесмена К. за 26,5 млн грн в 2011 году Национальным Институтом рака, до сегодняшнего дня пылится в коробках на складе. Потому что не было ни условий для его установки, ни финансирования для создания этих условий. А финансирование, чтобы бизнесмен К. вместе с директором центра и МОЗ добротно наварили на государственных деньгах и человеческом горе (речь об онкобольных, напомним) – нашлось.

Но, конечно, лидером нашего хит-парада является история 2008 года с закупкой печей для уничтожения отходов туберкулезных диспансеров. Здесь опять-таки совместная игра поставщиков, академика НАМНУ, МОЗ и уважаемой украинской спецслужбы. Сама идея закупать печи (инсинераторы) родилась у академика Ф., бывшего главного пульмонолога и фтизиатра МОЗ, директора института, а по совместительству – владельца фармкомпании. Изначально планировалось закупать диагностическое и лечебное медоборудование для диспансеров. Но не сошлись в цене вопроса с уже упомянутым выше крупным поставщиком бизнесменом К. И поэтому академик Ф. сыграл в дуэте с другими своими многолетними партнерами по закупке за бюджетные средства противотуберкулезных препаратов сомнительного качества и по ценам выше рыночных в разы. В этом контексте часто называют фамилии "Багрий-Лирнык-Кучирко-Береговой", тоже не последних людей на рынке медтехники и медпрепаратов.

Были найдены печи – не самой известной французской фирмы, для которой эта продукция не являлась профильной. Устаревшие и, судя по экспертным отзывам, не обеспечивавшие предварительного обеззараживания отходов, как это принято в мировой практике. Но зато дешевые. А по другой версии – и вовсе бесплатные, отданные в Украину на утилизацию. Следующий этап – успешное лоббирование в МОЗ проекта академиком Ф. Министр К., верный соратник президента Ющенко, соглашается на откат в 5%. Затем – прописываются условия тендера. Им, разумеется, соответствуют только одни печи в мире – вот эти самые. Вплоть до того, что разрешается допуск не зарегистрированного в Украине оборудования. Напомним, речь идет об отходах тубдиспансеров.

Деньги на закупках медоборудования распиливают уже много лет

И вот тендер, на который выходят только две компании, и обе принадлежат уважаемым бизнесменам Багрию и Лирныку. Общий объем тендера – 19,2 млн грн, по тогдашнему курсу – около 4 млн долларов. По самым скромным подсчетам, цена завышена в три раза – это в том случае, если печи таки были куплены, а не отданы в Украину на утилизацию.

И самое главное. Было куплено 13 печей. И ни одна из них не была установлена и не заработала. И уже не заработает. Причин несколько. Большинство печей были газовые, а ряд диспансеров не был газифицирован. Для установки печей требовался полноценный проект с согласованием всех разрешительных органов стоимостью для каждого диспансера, на который деньги были не предусмотрены. И, наконец, вишенка на торте – у печей не было фильтров. То есть, они априори не могли быть запущены даже в случае их установки. А чтобы академик Ф. остался академиком, а не подозреваемым и обвиняемым, а его партнёры из бизнеса и МОЗ тоже спали спокойно, 10% получила "крыша" из силовой структуры.

Мы рассказываем все это для понимания того, что подразумевает сегодняшний проект Кабмина и МОЗ по закупке "антикоронавирусного" оборудования и освоения 5,3 млрд грн. Вот это и подразумевает. Претендовать на распил этих денег будут все те же на манеже.

По нашей информации, встречи с представителями Кабмина и МОЗ провели посольства Германии и США, взволнованные новостью о предстоящем дерибане у 200 млн долларов. Встречи были, конечно, не для того, чтобы предостеречь или пожурить за дерибан. А чтобы проинформировать о важности сотрудничества и свободной конкуренции вообще и дружественного допуска в тендеры в частности двух компаний: немецкой "Сименс" и американской "Дженерал Электрик". Наши западные друзья прекрасно понимают, почему одно и то же оборудование стоит в США и Германии дешевле, чем в Украине. И понимают аморальность и противозаконность коррупции. Но во-первых – аморально это у себя на родине, а не у зулусов. А во-вторых – 200 миллионов долларов – это всегда 200 миллионов долларов!

Распил намечается грандиозный, и поэтому – ни любви, ни тоски, ни жалости. Бюджетный праздник упырей. Кто первый присосался – того и вена. А то, что каждая украденная тысяча гривен – эта чья-то не спасенная жизнь, так кому это интересно? Украина – большая, выдержит. Как выдерживала до сих пор.

Продолжение следует...