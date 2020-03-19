В США в борьбе с коронавирусом обошлись без закрытия метро: как им это удалось

В США власти не стали закрывать метрополитен у себя, несмотря на вспышку коронавируса в стране, но ограничили его работу.

В частности, со среды, 18 марта, метрополитен в столице США Вашингтоне начинает работать в ограниченном режиме. Поезда будут ходить каждые 15 минут (ранее перерыв между поездами могла быть 5 минут и менее), с 5 утра до 11 ночи в рабочие дни и с восьмого утра до одиннадцатого ночи в выходные. Таким образом у уборщиков будет больше времени для санитарной обработки вагонов, сообщает Голос Америки.

Метро в Нью-Йорке продолжает работать vnewyorke.com

"Хочу четко заявить. Метро намерена быть с вами и оказывать услуги для абсолютно необходимых путешествий в нашем обществе, пока это остается безопасным и уместным. Если каждый сделает свою часть и оставаться дома, насколько это возможно, метро будет работать для медицинских работников и наших героев, в которых мы нуждаемся в это беспрецедентное время в нашей жизни", – говорится в заявлении генерального менеджера метро Пола Видфельда.

Продолжает пока работать и метро в Нью-Йорке. Там сообщают о сокращении количества пассажиров в прошлую пятницу, а на некоторых станциях на Манхеттене пассажиропоток упал на 30-40%.

Остаются открытыми метрополитены и в других американских городах - Атланте, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфии и т.д., но везде вводятся дополнительные меры, такие как перевозка административных работников на работу из дома, усилении мероприятия по санитарной обработке поездов, призывы к пассажирам не пользоваться общественным транспортом без необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве часть работников метрополитена отправляют в отпуск за свой счет с 19 марта по 3 апреля из-за объявленного в Украине карантина. Подземку решили закрыть.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал