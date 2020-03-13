Коронавирус обвалил курс биткоина: почему так получилось

Пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отменяет крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.

На одном из последних мероприятий сформировалась зона риска: у соучредителя платформы Torus Labs Дзена Ю Йонга подтвердился диагноз вируса COVID-19, а он контактировал с множеством людей. Парижская "неделя блокчейна" перенесена в этом году на 9 декабря в расчете, что к этому времени вирус перестанет быть настолько активным. Какие-то из форумов можно провести онлайн, но основная часть просто отменяется. Так, перенесены по времени Token2049 и Blockchain Week 2020, отменены — EDCON и Nitron.

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На этой неделе объем торгов биткоин-опционами вырос до рекордного максимума и составил 198 млн долларов. Это выше, чем уровень, зафиксированный 11 февраля текущего года — тогда показатель составил 171,3 млн. Максимальное количество сделок пришлось на площадку Deribit — около 86% всех проведенных операций. Вторую строчку занимает биржа OKEx, там торговля опционами на BTC принесла 23 млн долларов. Интересно, что биржа CME в Чикаго оказалась на одном из последних мест по востребованности торгов опционами на флагманскую криптовалюту. Можно предположить, что это происходит из-за комиссионной составляющей.

Тем временем, как сообщает ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский, комментируя ситуацию на крипторынке, на рынке криптовалют преобладают медвежьи настроения и не исключено, что курс биткоина может снизиться до уровня $5700.

Как сообщал OBOZREVATEL, среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 12 марта, упала на 23% до 6 025 долларов.

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