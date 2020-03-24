Коронавирус в Украине: СМИ узнали список олигархов, с кем встретился Зеленский

Стало известно, с кем из представителей крупного бизнеса встречался президент Владимир Зеленский 16 марта: : в списке числятся Игорь Коломойский, Ренат Ахметов, Сергей Тигипко, Александр Ярославский и другие.

Об этом сообщают "Українські Новини", ссылаясь на официальный ответ Администрации президента.

Владимир Зеленский Скрин видео

Вечером 16 марта журналисты заметили в районе "президентского квартала" на улице Банковой перемещение целого ряда автомобилей, которыми ранее пользовались ведущие руководители отечественных деловых кругов. Позже стало официально известно, что Зеленский провел встречу с крупным бизнесом для помощи во время борьбы с распространением коронавируса.

"Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас", - заявил Зеленский, добавив, что бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.

В офисе Зеленского сообщили, что всего со стороны крупного бизнеса к разговору было приглашено 16 бизнесменов.

Так, согласно полученной информации, к Зеленскому приехали: Ринат Ахметов, Андрей Веревский, Игорь Воронов, Сергей Войцеховский, Виталий Гайдук, Вячеслав Климов, Игорь Коломойский, Юрий Косюк, Игорь Петрашко (тогда еще представитель UkrLandFarming), Андрей Ставницер, Сергей Тигипко, Владислав Чечоткин, Дмитрий Шимкив, Алексей и Александр Ярославские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 марта, глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента на встречу касательно противодействию коронавируса в стране.

Коронавирус по состоянию на утро 24 марта поразил уже более 381 тысячи человек по всему миру и проник в 180 стран. Особенно активной пандемия оказалась в Европейском Союзе и США, в то время, как в Китае пошла на спад. В Украине, где официально подтверждены 73 случая заражения и еще сотни под подозрением, ввели ограничения.

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