Коронавирус в Италии: власти пошли на дополнительные меры, чтобы поддержать производителей

Для поддержки населения Италии из-за разразившегося коронавируса, правительство ввело Новый чрезвычайный фонд гарантирования заработной платы для работников предприятий, которые приостановили деятельность, или уменьшили объем производства.

Об этом сообщила главный редактор "Украинской газеты" в Италии Марианна Сороневич в Facebook.

"Новым социальным амортизатором могут воспользоваться промышленные компании. Заявки можно подавать с момента приостановления или уменьшения объема деятельности предприятия, в период с 23 февраля 2020 до 31 августа 2020 года", – сообщила Сороневич.

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Она добавила, что максимальная продолжительность выплат социальной помощи – 9 недель. Подавать заявку в Национальный институт социальной защиты INPS должны организации. К заявке не надо добавлять никаких доказательств временного прекращения и возобновления работы, а также никаких технических отчетов.

"Следует представить только список работников, бенефициаров социальной помощи. Заявление необходимо подать в течение четырех месяцев после приостановки или сокращения объема работы организации. На новую субсидию могут также подавать работодатели, которые уже подали заявления на социальные выплаты по другой причине", - уточнила Сороневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта в Италии от COVID-19 погибло 602 человека. Вместе с тем, в стране второй день подряд наблюдается тенденция к снижению смертности от болезни.

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